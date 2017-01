"Mercato? Conosco bene le difficoltà che sta attraversando la società, nessuno vuole venire, tutti prendono tempo per decidere". Parole amare quelle rilasciate dal tecnico del Crotone, Davide Nicola, alla vigilia del match con il Bologna che potrebbe già essere uno degli ultimi treni per la salvezza. L'allenatore ex Livorno dimostra di avere i piedi ben attaccati al terreno e mette in luce la crisi, anche a livello societario, del club. In entrata appare sempre più difficile trovare giocatori disposti ad accettare il trasferimento in Calabria: "Abbiamo le idee chiare su cosa si deve fare: poi è normale che se qualcuno prende tempo lo fa anche la società proprietaria del cartellino".

Nonostante i problemi sul mercato, Nicola crede ancora fermamente nella salvezza: "Ma sono sicuro che coloro che arriveranno avranno le motivazioni giuste. Bologna? Per quello che abbiamo espresso in campo avremmo dovuto avere più punti in classifica. Vogliamo continuare ad inseguire il nostro sogno salvezza, noi ci crediamo perché possiamo essere competitivi con tutti".