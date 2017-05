L'ultima giornata di campionato ha regalato un'emozione unica al Crotone: la vittoria per 3-1 sulla Lazio, combinata con il successo del Palermo al Barbera contro l'Empoli, ha reso possibile una salvezza che, dopo il girone di andata, sembrava inarrivabile. Invece, grazie ai 25 punti raccolti nel girone di ritorno, i pitagorici sono riusciti a superare in extremis la squadra di Martusciello.

Oltre ai gol di Falcinelli in sfide decisive contro Inter e Lazio, a portare ad una storica salvezza il Crotone è stato anche Davide Nicola. Il tecnico aveva anche fatto una promessa in caso di conclusione positiva della stagione, come rivelato a Sky Sport. "Dovrò andare in bici fino a Torino, sono 1345 chilometri. Benissimo, io mantengo le promesse. Sarebbe stato meglio fare un bagno nella fontana. Per me questa era una favola, il Palermo ci ha dato una mano con la sua prova d'orgoglio nonostante non avesse più nulla per cui lottare. Questo è figlio di un lavoro continuo di tutta la società. Ora posso dirlo: quando sposo una causa, ci credo fino alla fine. Lo avevo detto ai ragazzi: la società aveva un progetto, ci ha dato fiducia e non dandoci scuse. Vrenna ci ha sempre sostenuto. Questo è un gruppo molto coeso, d'altri tempi. Tutti hanno dei valori morali altissimi, così come a Livorno, ma lì non abbiamo raggiunto l'obiettivo per poco. Anche il nostro girone d'andata non era stato male, siamo stati vicini ad imprese sportive. All'Olimpico contro la Lazio eravamo in vantaggio, ma la nostra rete è stata annullata. La squadra c'era, avevamo le qualità per salvarci, ed oggi siamo qui a festeggiare quest'impresa". Un accenno anche sul futuro: "Non è un problema, ci sarà tempo per parlarne".