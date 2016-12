Serie A: Sampdoria-Udinese, zero gol e tanta noia

Gara davvero avara di emozioni al Ferraris. Dopo venti minuti promettenti la partita si spegne in un coacervo di errori. Udinese meglio nella prima mezz'ora, poi la Sampdoria prova ad attaccare con più convinzione ma non riesce quasi mai a impensierire Karnezis. L'estremo difensore ellenico si sporca i guantoni nella ripresa su una conclusione velenosa di Quagliarella. Neanche Schick riesce a dare la scossa a un attacco blucerchiato abulico.





La migliore occasione per il centravantigiunge su un regalo dima il suo mancino sibila di un soffio a lato. Per l'pochi pericoli dietro, ma in avanti i friulani hanno vissuto una serata assolutamente mediocre. Con questo pari gli uomini disalgono a quota 25, mentrenon regala unentusiasmante sotto lacoi liguri ancora a secco di vittorie e fermi al palo 23.