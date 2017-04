Serie A: rimonta Torino, è pari con l'Udinese

L'anticipo dell'ora di pranzo al Grande Torino, per l'undicesima di ritorno, tra Toro e Udinese, finisce 2-2, come all'andata. La gara entra nel vivo solo al 35', quando Jankto, dopo un'incerta respinta di Hart su Zapata, spara alto da ottima posizione. I granata reagiscono e colpiscono due legni da azioni di corner, prima con Belotti, poi con Rossettini, tra 41' e 42'. Ripresa ricca di emozioni e gol: al 50' Jankto vola in contropiede e segna con un potente sinistro in corsa.

Belotti scheggia la traversa di testa, per la seconda volta, al 67' e un minuto dopo i bianconeri raddoppiano: Zapata in diagonale supera Hart, ma l'ultimo tocco, sulla linea, è di Perica. Rabbiosa reazione del Toro: Moretti accorcia al 70' in mischia, poi Scuffet salva su Boyè. All'83' il pari granata grazie a Belotti, che incorna in rete un preciso cross di Zappacosta. I padroni di casa non si accontentano, ma Scuffet salva i suoi respingendo un tentativo di Ljajic al minuto 89. Terza gara senza vittorie per i granata, 8 punti nelle ultime 4 gare per i friulani.