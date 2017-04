Serie A: pazza Atalanta, Bologna battuto 3-2

La 33a giornata di Serie A si apre con la vittoria dell'che batte 3-2 ilal termine di una partita combattuta e avvincente. I padroni di casa tornano alla vittoria dopo due pareggi e portano a cinque la loro striscia di risultati utili, allungando anche a otto le partite senza sconfitte tra le mura amiche. In classifica bergamaschi che si collocano momentaneamente al quarto posto grazie ai loro 63 punti. Gli ospiti, invece, proseguono nel loro momento di difficoltà almeno in termini di risultati. Sono infatti quattro adesso le partite consecutive in cui non riescono a portare a casa i tre punti. Emiliani sempre fermi al quindicesimo posto a quota 35 punti.Match davvero emozionante e incerto fino alla fine all'Atleti Azzurri d'Italia. Vantaggio atalantino dopo soli 3 minuti grazie a, servito magistralmente dal Papu. Al 14' arriva il raddoppio atalantino ad opera di, ma il Bologna la riapre subito con il gol in spaccata dial 16'. Prima frazione di gioco che scivola via senza altri particolari sussulti. Nella ripresa il Bologna scende in campo più determinato e al 61' trova la rete del pari con, bravo a finalizzare con il mancino una bella serie di scambi con. Da qui in poi l'impressione è che entrambe le squadre la possano portare a casa, ma a riuscirci è l'Atalanta grazie al solito. Corner prolungato dae zampata vincente del futuro juventino che regala tre punti preziosissimi alla Dea per la corsa all'Europa.