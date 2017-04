Serie A: pari e spettacolo, Sampdoria-Fiorentina 2-2

Nel lunch match della 31esima giornata di Serie A Sampdoria e Fiorentina pareggiano 2-2 a Marassi al termine di una bellissima gara ricca di emozioni. I blucerchiati passano per due volte in vantaggio con Bruno Fernandes e Alvarez ma vengono recuperati da Gonzalo Rodriguez e Babacar. E' un risultato che non può certo fare felici i viola che salgono a 52 punti in ottava posizione e devono abbandonare forse definitivamente le speranze di conquistare un posto in Europa League. Sampdoria nona a quota 45.

Paulo Sousa lascia l'acciaccato Kalinic in panchina ed inserisce in attacco Ilicic e Bernardeschi alle spalle di Babacar. Nella Samp spazio alla coppia Quagliarella-Schick. Passano 5 minuti e i blucerchiati sono già in vantaggio con Bruno Fernandes che, su servizio di Torreira, brucia sul posto Sanchez e insacca sul secondo palo con un destro potente. La Fiorentina risponde al 20' con una punizione a giro di Bernardeschi che termina di poco a lato. La squadra di Giampaolo sfiora il raddoppio al 22' ancora con Bruno Fernandes che si infila in area approfittando di un errore della difesa viola ma, a tu per tu con Tatarusanu, calcia addosso al portiere avversario. Babacar e Quagliarella cercano poi l'eurogol con due pallonetti dai 35 metri che non inquadrano la porta. In pieno recupero la Fiorentina va ad un passo dal pari con un colpo di testa di Sanchez che esce di pochissimo.

A inizio ripresa Sousa inserisce Kalinic al posto di Ilicic. Babacar si fa ipnotizzare da Viviano dopo un cross di Tello. Lo spagnolo ex Barcellona colpisce il palo al 56' al termine di una bella incursione sulla destra. La Fiorentina pareggia comunque al 60' con un colpo di testa su angolo di Borja Valero. Giampaolo inserisce Alvarez al posto di Linetty e al 71' l'ex interista riporta in vantaggio la Sampdoria con un mancino sul primo palo che trafigge Tatarusanu. La Fiorentina è ancora una volta sfortunata all'81' quando Kalinic colpisce il palo su cross di Tello. Nel finale arriva comunque il meritato pari viola con un destro da fuori area di Babacar che supera un colpevole Viviano. In pieno recupero il portiere doriano si riscatta salvando il risultato sul destro a botta sicura dello stesso attaccante senegalese.