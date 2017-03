Serie A: pari giusto tra Torino e Inter

Giusto pareggio tra Torino e Inter al termine di un'avvicente sfida: reti di Kondogbia al 27', rimonta granata con Baselli al 33' e Acquah al 59', Candreva fissa la parità al 62'.

Grande spettacolo al Grande Torino nell'anticipo della decima di ritorno: Torino e Inter chiudono sul 2-2 una gara emozionante e ricca di episodi. Ritmi altissimi fin dalle battute iniziali: primo tiro, fuori bersaglio, dell'Inter con Gagliardini al 2', mentre i granata rispondono con una conclusione centrale di Iturbe bloccata da Handanovic al 7'. Al minuto 19 primo svarione di Hart: respinta avventurosa su cross di Perisic, D'Ambrosio da fuori area non inquadra la porta sguarnita. La gara si sblocca al 27': Kondogbia entra in area da destra, difende il pallone accentrandosi e fa partire un diagonale non irresistibile che Hart si lascia sfuggire. 1-0 Inter. Il Toro pareggia al 33': angolo di Ljajic, Moretti sfiora e Baselli, indisturbato, segna di testa l'1-1. Al 39' da corner di Banega, deviazione in porta di D'Ambrosio che trova stavolta pronto Hart.

Ripresa non meno emozionante: al 56' Handanovic respinge di piede un sinistro di Belotti, e tre minuti dopo Acquah, con un gran destro dal limite, porta i granata sul 2-1. La reazione dell'Inter è furiosa: Hart salva su Icardi ma si arrende al diagonale, potente e preciso, di Candreva al minuto 62. Poi, occasioni da una parte e dall'altra ma affiora la stanchezza e fioccano gli errori: pesano soprattutto quelli di Perisic nel finale, e il risultato non cambia più.