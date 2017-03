Serie A: il Napoli scappa, Empoli respinto

Il Napoli, pur soffrendo sopratutto nel finale, batte 3-2 l'Empoli al Castellani porta a casa i tre punti nell'anticipo delle 12.30 della 29esima giornata. Decisive le marcature di Mertens e Insigne (doppietta). Per i padroni di casa, che rimontano da 0-3, gol l'ex di turno El Kaddouri e Maccarone, che festeggia le 100 marcature con la casacca dei toscani.

Al Castellani va in scena la 29esima giornata di Campionato con il Napoli che passa sull'Empoli per 3 a 2. Il primo tempo si conclude con il tris partenopeo grazie alle marcature di Mertens e Insigne (doppietta), poi nel secondo il tentativo di remuntanda dell'Empoli con i gol di El Kaddouri e Maccarone.In virtù di questa vittoria la squadra di Sarri, in attesa del posticipo serale, scavalca la Roma salendo al secondo posto a quota 63 punti. Per l'Empoli è la terza sconfitta consecutiva in casa, adesso Martusciello rischia. Ai toscani forse ci vorrà uno scossone per smuovere la classifica, tuttavia il Palermo 18esimo, sebbene con una partita in meno, dista 7 punti.

Nella prima frazione di gioco va in scena il Napoli show con Mertens che sbaglia un rigore dopo soli 7 minuti di gioco. Passano poco più di 10 minuti e Insigne rimedia all'errore del compagno portando in vantaggio i suoi, complice l'errore di Costa. Poi lo stesso Mertens realizza il gol del 2 a 0 con uno splendido calcio di punizione. Infine al 38esimo è ancora Insigne con il secondo calcio di rigore a chiudere virtualmente la partita sul 3 a 0. Il secondo tempo segna il ritorno dell'Empoli che al 70esimo accorcia le distanze con una punizione impeccabile di El Kaddouri. A meno di 10 minuti dalla fine poi è Maccarone che, realizzando il terzo rigore del match, riapre i giochi. Il Napoli soffre e incassa il contraccolpo ma alla fine porta a casa i tre punti.