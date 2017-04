Serie A: la Lazio vola, Sassuolo ribaltato

La Lazio batte 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium nella gara d'apertura della 30a giornata di Serie A. Apre le marcature Berardi al 26' su rigore ma al 42' Immobile pareggia su assist di Felipe Anderson. Nel finale, all'83' Consigli (dopo la deviazione di Acerbi), mette il pallone nella sua porta. La formazione di Inzaghi continua a vincere, trovando il quinto successo nelle ultime 6 gare; il Napoli adesso dista 3 punti e l'Inter è a 5 lunghezze in meno.

Nel primo tempo il Sassuolo prova l'arrembaggio in diverse occasioni ma nei primi venti minuti succede poco nulla; al 26’ arriva però la fiammata: Missiroli trova un filtrante perfetto per Berardi che, in area, viene steso da Strakosha. Dal dischetto va il numero 25, che ritrova la rete dopo 11 giornate a secco. Al 27' invece Defrel sfiora il raddoppio, con un delicato tocco sotto che finisce di poco accanto al palo. A quel punto la Lazio accusa la botta e i suoi mettono in fila una serie di errori brutti da vedere su un campo di Serie A; la difesa va completamente nel pallone e la fase offensiva è assente. Al 37’ Lirola va vicino al gol del 2-0 ma il suo destro finisce sul fondo. Al 42’ però, da una trovata geniale di Felipe Anderson, arriva il pareggio: Immobile, servito in area, deve solo incrociare. Al 45’ invece Cannavaro, su un altro tiro di Immobile, toglie il pallone dalla linea di porta.

Nella ripresa il Sassuolo entra in campo così com’era finito il primo tempo; tanta confusione in campo e poca lucidità in fase d’attacco. Nonostante i cambi da entrambe le parti, il Sassuolo non sembra ritrovare il brillante gioco della prima frazione mentre la Lazio sfrutta questo momentaneo black-out per andare a colpire. Al 62’ Anderson, servito da Keita, spreca un contropiede importante, perdendo il tempo del tiro in porta. Al 83’ arriva la rete che cambia la gara: Lombardi, dal fondo, mette in area un tiro-cross che rimpalla prima su Acerbi e poi su Consigli. La palla entra in porta e i biancocelesti esultano. Al 89’ Pellegrini però colpisce un palo con un colpo di testa.