Serie A: la Lazio non si ferma, il Torino si inchina

All'Olimpico di Roma, nel Monday Night della 28a giornata di Serie A, la Lazio supera per 3-1 il Torino. Quarta vittoria consecutiva dei padroni di casa che risalgono al quarto posto e guadagnano punti preziosi su Atalanta e Milan, ora rispettivamente a -5 e -6. Pesante scivolone invece per i granata che, dopo l’ultima vittoria contro il Palermo, ristagnano a 39 punti in attesa di ricevere l'Inter sabato prossimo al Grande Torino.

Primo tempo divertente e combattuto con grande spirito agonistico, specialmente dai padroni di casa. E' infatti la Lazio a manovrare e spingere in attacco con maggior intensità rispetto ai granata, più attendisti e limitati al contenimento. Nonostante le numerose occasioni da gol create, i ragazzi di Inzaghi non riescono però a rompere l’equilibrio e vanno quindi al riposo sul risultato di 0-0.

Ritmo tambureggiante anche nella ripresa dove il risultato si sblocca al 56' con Immobile, lesto a beffarecon un tocco ravvicinato. Ilreagisce al 72' quando il neo-entratopareggia di testa su assist da calcio piazzato di. Non mollano i padroni di casa che all'87' trovano nuovamente il vantaggio con uno splendido destro a giro die al 91' calano il tris conche non sbaglia a tu per tu con