Serie A: la Juventus non si distrae, Chievo piegato

Allo Stadium la Juventus, pur con la testa al Barcellona, supera senza troppi affani 2-0 il Chievo. Dopo un primo quarto d'ora di studio la gara entra nel vivo al 17' quando Khedira, dal limite, costringe Seculin alla parata in due tempi. Due minuti dopo il portiere clivense è chiamato a un difficile intervento deviando oltre la traversa un gran tiro di Dybala. Il vantaggio bianconero si concretizza al minuto 23: Dybala dal fondo serve Higuain che gira in rete di destro. Sbloccato il punteggio, i bianconeri gestiscono fino all'intervallo senza creare altre occasioni, mentre i veneti non riescono a creare pericoli dalle parti di Buffon.



Nella ripresa il Chievo si ripresenta con Izco al posto di Gobbi e un atteggiamento più deciso: al 48' Pellissier impegna Buffon in diagonale. I bianconeri non alzano i ritmi ma sfiorano comunque il raddoppio con un gran tiro di Higuain al 61': palla che esce di un soffio. Al 74' è Dybala che sfiora il palo dopo uno scambio con Khedira. Tre minuti dopo il Pipita sciupa una buona chance creatagli dal solito Dybala. Quando gli ospiti si illudono di poter assediare la Juve nelle battute finali, arriva il raddoppio: Dybala porta a spasso la difesa gialloblù, poi serve Lichtsteiner che passa ad Higuain; stop e conclusione vincente del bomber argentino, 2-0 e successo blindato. Nella ripresa ilsi ripresenta conal posto die un atteggiamento più deciso: al 48'impegnain diagonale. I bianconeri non alzano i ritmi ma sfiorano comunque il raddoppio con un gran tiro dial 61': palla che esce di un soffio. Al 74' èche sfiora il palo dopo uno scambio con. Tre minuti dopo il Pipita sciupa una buona chance creatagli dal solito. Quando gli ospiti si illudono di poter assediare la Juve nelle battute finali, arriva il raddoppio:porta a spasso la difesa gialloblù, poi serveche passa ad; stop e conclusione vincente del bomber argentino, 2-0 e successo blindato.