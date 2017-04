Serie A: la Juve vede lo scudetto, Genoa annichilito

Tutto facile per la Juventus in casa contro il Genoa: i bianconeri vincono 4-0 nel posticipo della 33a giornata di Serie A. All'autorete di Munoz seguono i gol di Dybala, Mandzukic e Bonucci. La squadra di Allegri è a +11 sulla Roma aspettando il risultato dei giallorossi a Pescara.

Allegri conferma il modulo ma cambia gli interpreti con Lichtsteiner al posto di Cuadrado. La Juventus parte forte ma concede al 3' una chance agli ospiti sprecata da Simeone. All'8' colpo di testa di Higuain da due passi, palla sul fondo, al 15' Dybala calcia a giro a lato. Due minuti più tardi il vantaggio dei padroni di casa: Higuain inventa per Marchisio che sbaglia lo stop, in area piccola Munoz si porta in rete il pallone. I gol incassati da Lamanna diventano due poco dopo: al 19' affondo bianconero, Khedira in area scarica per Dybala che raddoppia. Sul 2-0 i rossoblu escono dal match: al 36' Higuain impegna Lamanna dal limite, al 41' Mandzukic firma il 3-0 con un destro perfetto sul secondo palo.

Già da inizio ripresa Juric pensa al prossimo match contro il Chievo togliendo il diffidato Laxalt. Il match prosegue col continuo dominio bianconero: al 52' annullata la rete a Bonucci per un presunto fallo su Burdisso ma il 4-0 del difensore è solo ritardato di dodici minuti col numero 19 a battere Lamanna dal limite. I bianconeri dilagano e al 70' colpiscono una traversa con Marchisio e un palo con Higuain sulla respinta. I 'legni' diventano tre al 77' quando Asamoah colpisce un palo dal limite dell'area. Nel finale non succede più nulla: finisce 4-0, il sesto scudetto consecutivo è ad un passo. Il Genoa dovrà fare risultato col Chievo per non vivere un finale di campionato da brividi con Crotone ed Empoli che corrono.