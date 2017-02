Serie A: la Juve non sbaglia, 2-0 all'Empoli

Dopo l'importante successo in Champions col Porto, la Juventus continua a dominare anche in Italia e lo fa battendo 2-0 l'Empoli nella 26esima giornata di Serie A. I bianconeri ci mettono un tempo per sbloccare l'incontro: al 52' arriva il vantaggio con un'autorete di Skorupski dopo il colpo di testa di Mandzukic, 13 minuti dopo a chiudere i conti è Alex Sandro. La squadra di Allegri consolida il primato in classifica con 66 punti, 10 in più della Roma impegnata domenica sera con l'Inter. L'Empoli resta quartultimo a quota 22.

Nel primo tempo succede ben poco con Mandzukic che va ad un passo dal gol al 30' ma, dopo aver superato Skorupski, perde tempo prezioso per concludere in porta. Nella ripresa il match si sblocca al 53': Mandzukic colpisce di testa su cross di Cuadrado, la palla supera la linea di porta dopo essere rimbalzata sulla traversa e sul corpo di Skorupski. Bisogna dunque attribuire l'autorete al portiere polacco. Al 65' la partita è virtualmente chiusa da una bella girata di Alex Sandro che infila la sfera con un diagonale di sinistro. Nel finale spazio anche a Dybala che sfiora il gol con una conclusione potente che termina di un soffio a lato. La Juve mette così in bacheca la settima vittoria consecutiva in campionato e ipoteca lo scudetto.