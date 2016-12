Serie A: illusione Palermo, il Pescara si salva al 93'

Un pareggio emozionante ma che, a conti fatti, serve poco a entrambe le squadre: finisce 1-1 al Barbera la sfida salvezza tra Palermo e Pescara. Sono i rosanero a sbloccare il risultato al 33' con una magia di Quaison, ma nella ripresa si svegliano gli abruzzesi che prima si vedono annullare un gol di Fornasier per un fuorigioco che sembra non esserci, poi trovano il pari al 93' con Biraghi su rigore. E al 95' Memushaj sfiora il colpo grosso.



Primo tempo bloccato, almeno inizialmente, con le due squadre che fanno fatica a produrre gioco. Sono i rosanero i più intraprendenti, ma il primo brivido è per Posavec che si vede scavalcato da un colpo di testa di Memushaj sugli sviluppi di un corner: per sua fortuna la palla è alta sopra la traversa. Per sbloccare il risultato servirebbe una giocata individuale che puntualmente arriva al 33': Diamanti serve Quaison che si porta a spasso la difesa abruzzese prima di fulminare Bizzarri con un destro potentissimo sotto l'incrocio dei pali. Si va al riposo coi rosanero in vantaggio.



La ripresa è un concentrato di emozioni. Il Palermo sfiora il raddoppio al 66' con un colpo di testa di Nestorovski sugli sviluppi di un corner: palla fuori per pochi centimetri. Ma il finale è tutto del Pescara che al 90' trova il gol con una deviazione di Fornasier: la rete, però, viene annullata dall'arbitro Massa per un fuorigioco che sembra non esserci. Gli abruzzesi insistono e al 93' pareggiano: Gonzalez stende Caprari in piena area, è rigore e dal dischetto Biraghi non sbaglia. Sembra finita ma il Palermo è in tilt e al 95' il Pescara sfiora il colpaccio con un destro di Memushaj deviato in corner - con un pizzico di fortuna - da Posavec. E' l'ultimo atto di un finale palpitante.