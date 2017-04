Serie A: Dzeko affonda l'Empoli, la Roma decolla

All'Olimpico, nella 30a giornata di Serie A, la Roma supera 2-0 l'Empoli. Terzo risultato utile consecutivo conquistato dai padroni di casa che salgono ora a quota 68 in classifica in vista della prossima trasferta a Bologna. Ennesimo scivolone invece per i toscani che ristagnano a 22 punti in attesa di ricevere il Pescara.

Primo tempo combattuto con buona intensità ed agonismo da entrambe le sfidanti. La Roma spinge subito con maggior determinazione ed al 12' passa in vantaggio grazie a Dzeko, lesto in area, a battere Skorupski su assist di Rudiger. La compagine toscana appare tutt'altro che dimessa e prova a pungere con rapide ripartenze in contropiede ma la retroguardia giallorossa, sebbene non proprio impeccabile, riesce a reggere l'urto fino al duplice fischio arbitrale che fissa quindi il parziale sull'1-0 in favore della Roma all'intervallo.

Non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo di gioco permane tambureggiante. I padroni di casa continuano a spingere ed al 56' trovano il raddoppio ancora grazie a Dzeko che firma la sua personale doppietta su assist di Salah. L'egiziano, in grande spolvero, al 70' si vede negare la gioia del gol dalla traversa. Troppo timide e sporadiche invece le iniziative degli ospiti che vengono quindi sconfitti con un secco 2-0.