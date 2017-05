Serie A: disastro Inter, festa Sassuolo

Anche il Sassuolo vince a San Siro: crisi senza fine in questo finale di campionato per l'Inter, alla quarta sconfitta consecutiva. Nel lunch match della 36a giornata di Serie A, nerazzurri ko 1-2: a segno Iemmello con una doppietta, inutile la rete di Eder a riaprire il match nel finale.

Nonostante il clima di contestazione, l'Inter approccia bene il match: all'8' Perisic calcia sull'esterno della rete, al 20' Consigli salva sul tiro pericoloso di Icardi dal limite. Alla mezz'ora il capitano nerazzurro colpisce un palo clamoroso da distanza ravvicinata sulla sponda di testa di Perisic, sugli sviluppi di un corner. La Curva Nord prosegue la contestazione lasciando il secondo anello verde di San Siro: al 36', improvviso, arriva il vantaggio degli ospiti con la palla persa da Murillo, Sensi e Berardi confezionano l'assist per Iemmello che fa 1-0. Nel finale di frazione è dominio neroverde: Acerbi si divora la palla del possibile raddoppio prima dell'intervallo.

A inizio ripresa entrano Ansaldi e Eder: proprio la fiammata in apertura dell'attaccante mette i brividi a Consigli che si salva coi piedi. Iemmello risponde al 49', Handanovic si salva ma non può nulla sulla deviazione vincente da distanza ravvicinata dello stesso attaccante un minuto più tardi. Sul 2-0 la partita sembra in archivio per il Sassuolo che spreca chance per la terza rete: al 70' il match si riapre per il tiro di Eder che beffa Consigli, complice una deviazione. Sul 2-1 la formazione di Di Francesco va in affanno nel finale anche se non concede reali palle gol ai nerazzurri, terminando in trionfo a San Siro proseguendo la striscia di risultati consecutivi, ora 6. Per l'Inter, il cambio di allenatore non ha dato la scossa cercata e ora per l'Europa League si fa davvero dura (-4 dal Milan, -3 dalla Fiorentina).