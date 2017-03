Serie A: derby alla Sampdoria, Muriel stende il Genoa

Allo stadio Ferraris la Sampdoria batte 1-0 il Genoa nel derby della Lanterna: Giampaolo fa due su due regalando ai tifosi doriani la seconda stracittadina stagionale, non succedeva dal 1960. A decidere il match, tanto per cambiare, è Luis Muriel. In virtù di questo successo la Sampdoria sale a quota 41 punti, ad un solo punto dalla Fiorentina. Il Genoa resta fermo a 29 punti.



La paura e la voglia di non subire gol caratterizzano il primo tempo: Genoa e Sampdoria non vogliono scoprirsi e faticano a trovare la via del gol. Da segnalare l'occasione fallita al 19' da parte di Pinilla che spara a rete da due passi: Viviano si supera con un gran riflesso. Per il resto solo qualche timido tentativo dell'accoppiata Muriel-Quagliarella.



Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo con lache però si mostra più intraprendente. Al minuto 67manda in campoe la difesa genoana inizia a soffrire. Ma è il solitoche al minuto 71', dopo uno sbaglio di, si libera di due avversari e col destro non lascia scampo a. Nel finalele prova tutte inserendo prima, poi. Nessun pericolo pere vittoria meritata della Sampdoria.