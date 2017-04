Serie A: Cristante salva l'Atalanta, 1-1 col Sassuolo

Nell'anticipo delle 18 finisce 1-1 tra Atalanta e Sassuolo per effetto dei gol di Pellegrini al 36' e Cristante al 73'. Per i padroni di casa arriva un pareggio dopo due vittorie che permette loro comunque di allungare a sette partite la striscia di imbattibilità all'Atleti Azzurri d'Italia. Con il punticino di oggi i bergamaschi salgono a quota 59 che garantisce ancora il quinto posto in classifica. Per gli ospiti, invece, arriva un pari che interrompe la striscia negativa di tre sconfitte, anche se la vittoria manca ormai da 6 turni. In classifica emiliani stabili al quindicesimo posto con i loro 32 punti.

Partita molto godibile e ad alta intensità quella fra Atalanta e Sassuolo. Avvio di match di stampo nerazzurro con diverse occasioni nei primi minuti non capitalizzate dagli uomini di Gasperini. Al 36' a sorpresa arriva il vantaggio dei neroverdi: Pellegrini scippa palla a Caldara e si invola verso la porta, supera Berisha e deposita in rete. Nella ripresa i padroni di casa si gettano a capofitto alla ricerca del gol del pari e lo trovano al 73' grazie alla capocciata vincente di Cristante su assist del solito Gomez. Nel finale assalto bergamasco che però non produce gli effetti sperati e risultato che non si schioda dall'1-1.