Serie A: blackout Inter, la Sampdoria espugna San Siro

Clamoroso tonfo a San Siro dell'Inter nel posticipo del lunedì della 30a giornata di Serie A: i nerazzurri, in vantaggio grazie alla rete di D'Ambrosio, subiscono la rimonta della Sampdoria, a segno con Schick e Quagliarella, su rigore, per l'1-2 finale che condanna la formazione di Pioli al sesto posto in classifica a -9 dal Napoli terzo.



Una novità per parte nelle formazioni rispetto alla vigilia con Dodò e Brozovic dal 1'. L'Inter parte meglio e al 9' colleziona una clamorosa occasione con Banega che calcia centrale all'altezza del dischetto e Candreva che tutto solo non capitalizza la corta respinta di Viviano. Il primo tempo prosegue con un chiaro dominio territoriale dei nerazzurri ma l'occasione al 25' è per la Sampdoria con una conclusione improvvisa di Quagliarella che colpisce il palo. Al 35' arriva l'1-0 della squadra di Pioli con D'Ambrosio che devia il cross di Banega sul corner battuto rapidamente e batte Viviano, spiazzato dalla deviazione di Bereszynski. Nel finale chance per il pari blucerchiato ma Handanovic viene salvato ancora una volta dal palo colpito da Bruno Fernandes e dalla scarsa precisione di Schick che a porta vuota, sulla respinta, non trova lo specchio. Si va al riposo sull'1-0.



La ripresa si apre con l'inaspettato pareggio blucerchiato conche corregge in rete la torre disugli sviluppi di un corner al 51'. L'reagisce ma commette tante imprecisioni in fase di rifinitura soprattutto con: al 61'respinge sulla linea il colpo di testa di. Due minuti più tardisalva sul contropiede. Al 72' la svolta del match conche si divora il vantaggio da due passi a porta spalancata. Nel finale i nerazzurri sono stanchi,completa la sua pessima serata respingendo all'86' col braccio la punizione dal limite dicol pallone diretto sul fondo.dal dischetto non sbaglia e firma l'1-2 finale. Sampdoria sempre più sola al nono posto in classifica, l'Inter saluta quasi definitivamente il sognoe ora ilè a un punto di distanza.