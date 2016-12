Serie A: Banega e super Icardi, l'Inter vola

L'Inter batte la Lazio nell'anticipo della 18a giornata di Serie A e si lancia definitivamente nei quartieri alti della classifica. I nerazzurri vincono 3-0 a San Siro e, aspettando i risultati di Roma e Napoli, sono a quattro punti dal terzo posto: a segno Banega e Icardi (doppietta).



In apertura ospiti vicini al vantaggio: Handanovic salva su Immobile, sulla respinta muro difensivo sulla conclusione di Lulic. Al 18' azione in fotocopia e di nuovo il portiere sloveno si oppone all'attaccante biancoceleste. Al 26' azione personale strepitosa di Felipe Anderson nel cuore dell'area di rigore. L'Inter cresce e alla mezz'ora Brozovic e Banega arrivano al tiro dal limite trovando l'opposizione di Marchetti.



A inizio ripresa la svolta del match: al 54' Banega strappa il pallone a Milinkovic-Savic e dalla distanza batte Marchetti. Il raddoppio è immediato: due minuti più tardi cross di D'Ambrosio per il colpo di testa vincente di Icardi. La Lazio non riaprire il match, chiuso definitivamente al 65' da Icardi liberato dalla punizione di Banega. Nel finale spazio e applausi per Gabigol. Finisce 3-0: quarta vittoria consecutiva per l'Inter, domani Roma e Napoli possono allungare sulla Lazio.





