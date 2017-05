Serie A, Sampdoria-Chievo 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Sampdoria-Chievo 1-1, giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 36a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ferraris.

Nella 36a giornata di Serie A, al Ferraris finisce 1-1 tra Sampdoria e Chievo. Buon primo tempo dei padroni di casa che trovano il vantaggio dopo 11’ con Quagliarella. In avvio ripresa la rete di Inglese, su assist di Depaoli, che fissa sul definitivo 1-1. In virtù del pari odierno, la Sampdoria si porta a quota 47 punti in classifica, il Chievo sale a 43. Nel prossimo turno i blucerchiati saranno di scena a Udine mentre il Chievo ospiterà la Roma.

Blucerchiati padroni del campo nella prima frazione di gioco. Al 10’ Bruno Fernandes impegna Sorrentino che si oppone con sicurezza. Lo stesso numero 70 non è impeccabile un minuto dopo quando si fa rubar palla da Quagliarella che va a insaccare facilmente l’1-0 doriano. La Samp continua a spingere e va vicina al raddoppio con Barreto al 38’. Sul finale del primo tempo occasione per il Chievo con Inglese, che la mette in mezzo per il tap-in di Pellissier anticipato sotto porta da Silvestre. Nella ripresa i gialloblu’ cambiano passo e dopo neppure un minuto trovano il pari con Inglese, servito da Depaoli. Il gol galvanizza gli ospiti che cercano con poca lucidità il gol del vantaggio. Nel finale sono i blucerchiati a cercare con più insistenza il gol ma il palo nega il gol vittoria a Torreira a 2 minuti dal termine. Al 90’ l’ultimo brivido con Schick il cui tiro a giro termina fuori dallo specchio.



TABELLINO

Sampdoria-Chievo 1-1

MARCATORI: 11' Quagliarella (S), 46' Inglese (C).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 6; Regini 6,5, Pavlovic 5,5, Sala 6, Silvestre 7; Barreto 6,5, Bruno Fernandes 5,5 (80' Djuricic s.v. ), Linetty 5,5 (58' Praet 6); Torreira 6,5; Schick 5,5, Quagliarella 7 (29' Muriel 5).

A disposizione: Krapikas, Falcone, Simic, Dodò, Bereszynski, Alvarez, Cigarini, Budimir.

Allenatore: Marco Giampaolo 6.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 5; Gamberini 6 (74' Frey 6 ) , Cesar 6, Gobbi 6,5, Cacciatore 5,5; Radovanovic 5,5, Castro 6, Bastien 5; Depaoli 6,5; Pellissier 5 (70' Gakpé 5,5) , Inglese 7.

A disposizione: Bressan, Seculin, Dainelli, Sardo, Troiani, De Guzman, Izco, Hetemaj, Kiyine.

Allenatore: Rolando Maran 6.

ARBITRO: Fabio Maresca 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 23' Regini (S); 25' Pellissier (C); 79' Radovanovic (C); 85' Djuricic (S); 90' Depaoli (C); 90' Castro (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-1.



RECUPERO: pt 3, st 3