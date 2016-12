Serie A: Roma-Chievo 3-1, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



All'Olimpico, nella 18a giornata di Serie A, la Roma supera per 3-1 il Chievo. Tornano alla vittoria i ragazzi di Spalletti che salgono ora a quota 38 in vista della prossima trasferta contro il Genoa. Dopo due vittorie di fila, cedono il passo i clivensi che ristagnano a 25 punti in attesa di ricevere l'Atalanta.



Prima frazione ricca di emozioni e caratterizzata da un ritmo di gioco frenetico. Sono i giallorossi a partire subito forte e, con una pressione letteralmente asfissiante, a costringere la retroguardia clivense alla difesa ad oltranza. Sono però i ragazzi di Maran ad andare sorprendentemente in vantaggio al 37' grazie ad un colpo di testa di De Guzman su cross di Izco. Dura però poco la gioia del Chievo che al 46' si vede raggiungere dal gol su punizione magistrale di El Shaarawy.





Non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo resta incalzante e senza un attimo di pausa. Lasi riversa nuovamente in avanti ed al 52' perviene al vantaggio grazie ad un lesto tap-in di. Il dominio dei padroni di casa si concretizza definitivamente al 93' con iltrasformato dal subentrato