Serie A, Milan-Chievo 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Milan-Chievo 3-1, giocata oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.

TABELLINO

Milan-Chievo 3-1

MARCATORI: 24' Bacca (M), 42' De Guzman (Rig.) (C), 70' Bacca (M), 82' Lapadula (Rig.) (M).

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6,5; De Sciglio 6,5, Romagnoli 6, Zapata 6, Vangioni 6; Deulofeu 7, Suso 6 (34' Ocampos 6), Sosa 6,5; Locatelli 6,5 (61' Lapadula 6,5), Bertolacci 6, Bacca 7 (79' Kucka 6).

A disp. Storari, Plizzari, Gustavo Gomez, Paletta, Calabria, Honda, Mati Fernandez, Poli, Pasalic.

All. Vincenzo Montella 6,5.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 5,5; Dainelli 5,5, Cesar 5, Gobbi 5,5, Cacciatore 5; De Guzman 6 (84' Kiyine sv) , Radovanovic 6, Castro 5,5; Birsa 6; Gakpé 6 (64' Izco 5) , Meggiorini 6 (55' Inglese 5,5) .

A disp. , Seculin, Confente, Spolli, Gamberini, Sardo, Frey, Rigoni, Bastien, Pellissier.

All. Rolando Maran 5.

ARBITRO: Fabio Maresca 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 33' Deulofeu (M); 45' Cesar (C); 90' Ocampos (M).

ESPULSI: nessuno.



: 6-1.: pt 2, st 3