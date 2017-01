Serie A: Inter-Chievo 3-1, le pagelle

Di seguito le pagelle di Inter-Chievo, terminata 3-1. Vittoria in rimonta per i nerazzurri, sotto con la rete di Pellissier nella ripresa arrivano le reti Icardi, Perisic ed Eder.



INTER



Handanovic 6 Poco reattivo sul gol di Pellissier, si riscatta nella ripresa sempre sull'attaccante clivense

Ansaldi 5.5 Si vede tanto ma sbaglia altrettanto: alla corsa e ai dribbling non seguono cross precisi

D'ambrosio 6.5 Si fa vedere anche in fase conclusiva, prezioso in difesa soprattutto nella ripresa sui contropiedi degli ospiti

Murillo 5.5 Qualche svarione nonostante le poche occasioni in cui è chiamato in causa

Miranda 6 Nonostante il baricentro alto dell'Inter e i pochi palloni giocati da Pellissier, fatica a tenere l'attaccante.

Candreva 6 Quella di stasera sembra la versione "De Boer" di Candreva: spinge molto ma arrivando tante volte al cross, spesso con poca precisione. Su uno di questi a metà ripresa nasce il pari di Icardi

Banega 6 Entra nel finale senza incidere in maniera determinante come in altre occasioni ma contribuendo comunque al successo

Kondogbia 5 Alterna qualche buona giocata, che strappa applausi ai tifosi di San Siro, a errori banali. Da una sua imprecisione arriva il corner del vantaggio clivense, da un'altra un contropiede che per poco non porta il 2-0 ospite

Perisic 7.5 Sempre pericoloso sia in inserimento che palla al piede. Il suo gol all'86' regala tre punti fondamentali per le speranze di rimonta dell'Inter.

Joao Mario 6 Alterna giocate d'alto livello a errori gravi, specie nella gestione di due ripartenze nel primo tempo

Gagliardini 6 In fase di impostazione, si limita al compitino. Si fa vedere in fase di inserimento sfiorando il gol, mentre in fase di copertura palesa qualche difficoltà di troppo.

Eder 6.5 Mezz'ora positiva per l'attaccante che entra con molta voglia, sfiora il 2-1 su punizione e poi chiude i conti nel recupero

Icardi 7.5 Un gol e una palla recuperata determinante sul gol di Perisic: c'è tanto di Icardi nella rimonta nerazzurra sia oggi che in campionato da due mesi.

Palacio 6 Pochi minuti in campo per l'argentino che confeziona l'assist per il 3-1 di Eder



All. Pioli 6 Ottima prima mezz'ora ma senza la fase di finalizzazione. Nella ripresa rischia di incassare il secondo gol concedendo contropiedi clamorosi al Chievo, nel finale i nerazzurri vincono d'inerzia.



CHIEVO

Sorrentino 6 Fa miracoli per tutta la partita, ma sul gol di Perisic la parata era tutt'altro che impossibile. E quest'indecisione è chiave sul risultato finale.

Gamberini 6 Dalla sua zona arrivano pochi pericoli per la porta di Sorrentino: prestazione sufficiente

Dainelli 5 Va in difficoltà contro un osso duro come Icardi, che gli prende quasi sempre la posizione in anticipo

Gobbi 6 Tiene abbastanza bene su Candreva concedendogli spesso solo la chance del cross senza farsi saltare nell'uno contro uno

Frey 6.5 Un'ora di gioco positiva, salvando nel primo tempo due opportunità da gol per i nerazzurri. Viene sostituito al 61' per il cambio di modulo di Maran

Spolli 5.5 Subentra nella ripresa e non riesce ad arginare Perisic

Radovanovic 5.5 Tanta lentezza e poco filtro: l'Inter raggiunge con facilità il limite dell'area del Chievo

De Guzman 5.5 Ingresso negativo in campo: pochi palloni giocati e pochi palloni recuperati

Castro 5.5 Solita prova con tanta corsa e dinamismo, manca però un po' di qualità.

Izco 6 Schierato nella ripresa: partecipa al 'fortino' clivense senza però incidere nei contropiedi

Bastien 5 Spesso si ritrova con tanto spazio in cui attaccare ma lo fa in modo confuso e impreciso, spesso perdendo palloni

Birsa 6.5 Pochi palloni giocabili complice il forcing dell'Inter, lui però li gioca bene battendo anche il corner per l'assist per il vantaggio di Pellissier. Dopo un tempo viene sostituito

Meggiorini 5 L'Inter era l'unica squadra a cui ha realizzato una doppietta in Serie A, ma per lui a San Siro è stata una serata con tanta confusione e poco supporto a Pellissier

Pellissier 7 Fa reparto da solo e va a segno con un gran gol: nonostante la sconfitta del Chievo, prestazione molto positiva per l'attaccante



Prestazione ordinata a San Siro ma arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta considerando anche la Coppa Italia: nel finale punite le disattenzioni