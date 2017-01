Serie A: Inter-Chievo 3-1, gol highlights

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Altra rimonta e altra vittoria per l'Inter: i nerazzurri conquistano i tre punti a San Siro nell'anticipo della 20a giornata di Serie A. Icardi, Perisic e Eder firmano il 3-1 finale dopo il vantaggio clivense firmato da Pellissier. L'Inter parte subito forte: al 5' Perisic non trova l'impatto da ottima posizione, al 12' colpo di testa di Icardi col pallone sul fondo. Al 18' prima parata vera di Sorrentino sul tiro di Gagliardini dal limite: il portiere risponde anche alla mezz'ora da Candreva e lo stesso centrocampista ex Atalanta. Il Chievo inaspettatamente passa in vantaggio al 34': corner di Birsa per la girata volante vincente di Pellissier. Nel finale di nuovo Sorrentino protagonista su Icardi.





A inizio ripresa ilcolleziona contropiedi per raddoppiare ma li spreca:respinge su, al tiro dal limite. Al 54'nega la gioia del gol a, pericoloso da pochi passi, dieci minuti più tardi l'estremo difensore salva su. Nel finale però una palla persa a centrocampo è fatale ai clivensi: all'86'firma il sorpasso. In pieno recupero arriva il 3-1 firmato da. Terzo ko di fila per il, l'Inter prosegue nella rimonta per l'Europa.