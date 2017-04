Serie A, Genoa-Chievo 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Genoa-Chievo 1-2, giocata oggi domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di Marassi

Tabellino

Genoa-Chievo 1-2

43' Pandev (G), 60' Bastien (C), 70' Birsa (C).(3-4-2-1): Lamanna 6; Gentiletti 5,5, Burdisso 6, Munoz 5,5 (87' Pellegri sv); Lazovic 6,5 (76' Hiljemark 6), Rigoni 6, Miguel Veloso 6,5, Laxalt 7; Simeone 5, Palladino 5,5; Pandev 7 (88' Ninkovic sv).A disposizione: Zima, Faccioli, Biraschi, Orban, Brivio, Cofie, Beghetto, Morosini, Cataldi.Allenatore: Ivan Juric 5,5.(4-3-1-2): Sorrentino 6,5; Dainelli 6 (19' Spolli 6,5) , Cesar 5,5, Gobbi 6,5, Radovanovic 6; Izco 5,5, Castro 6,5, Birsa 7 (82' De Guzman sv) ; Bastien 6,5; Depaoli 5, Inglese 5 (66' Pellissier 6) .A disposizione: Bressan, Seculin, Gamberini, Frey, Cacciatore, Troiani, Kiyine, Gakpé.Allenatore: Rolando Maran 6,5.Luca Pairetto 6nessuna68' Radovanovic (C); 69' Gobbi (C); 80' Depaoli (C); 83' Laxalt (G); 90' Depaoli (C).90' Depaoli (C).3-4.pt 1, st 6