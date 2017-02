Serie A, Chievo-Pescara 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Chievo-Pescara 2-0, giocata oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

TABELLINO

CHIEVO-PESCARA 2-0

MARCATORI: 12' Birsa (C); 61' Castro (C).

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Cacciatore 6, Dainelli 6,5, Gobbi 6, Spolli 6,5; Birsa 7 (87' Kiyine sv), Castro 7 (77' Izco sv), De Guzman 6,5; Hetemaj 7; Inglese 6 (45' Gakpé 6,5), Meggiorini 6. A disp.: Confente, Seculin, Cesar, Frey, Gamberini, Sardo, Bastien, Radovanovic, Rigoni. All.: Maran 7.

PESCARA (4-3-3): Bizzarri 7; Biraghi 5, Coda 5, Stendardo 5, Zampano 5 (64' Crescenzi 6); Benali 5 (63' Mitrita sv, 74' Pepe sv), Bruno 5,5, Memushaj 6; Verre 5,5, Caprari 5, Cerri 5. A disp.: Fiorillo, Bovo, Fornasier, Vitturini, Brugman, Cubas, Kastanos, Muntari, Muric. All.: Zeman 5.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 6.

NOTE: Ammoniti: Cerri, Coda, Memushaj (P), De Guzman, Hetemaj, Spolli (C).



Angoli: 4-6. Rec.: pt 3', st 6'.