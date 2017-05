Serie A, Chievo-Palermo 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Chievo-Palermo 1-1, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi.

TABELLINO

Chievo-Palermo 1-1

MARCATORI: 67' Pellissier (C), 88' Goldaniga (P).

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Gamberini 6, Cesar 5,5 (85' Sardo sv), Frey 6, Cacciatore 5,5; Radovanovic 6, Izco 5,5 (47' Inglese 6,5), Castro 6; Birsa 6,5; Bastien 6 (79' De Guzman 5,5), Pellissier 6,5.

A disposizione: Bressan, Seculin, Spolli, Dainelli, Troiani, Hetemaj, Kiyine, Gakpé.

Allenatore: Rolando Maran 6.

PALERMO (4-3-3): Fulignati 6; Andelkovic 5,5, Goldaniga 6,5, Gonzalez 6 (86' Lo Faso sv) , Cionek 5,5; Aleesami 6, Gazzi 6 (54' Bruno Henrique 5) , Chochev 5,5; Sallai 6 (78' Trajkovski 5) , Diamanti 6,5, Jajalo 5.

A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Sunjic, Punzi, Morganella, Pezzella, Balogh.

Allenatore: Diego Bortoluzzi 6.

ARBITRO: Marco Serra 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 21' Jajalo (P); 41' Gonzalez (P); 48' Cesar (C); 77' Sallai (P); 82' Gamberini (C); 88' Birsa (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-5.



RECUPERO: pt 0, st 7