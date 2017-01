Serie A, Chievo-Fiorentina 0-3: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Chievo-Fiorentina, terminata 0-3.

L'anticipo della 21a giornata di Serie A al Bentegodi finisce con un secco 3-0 in favore della Viola. Per il Chievo continua il periodo no ed arriva la quarta sconfitta consecutiva in campionato, la quinta considerando anche quella in Coppa Italia, e rimane così fermo a 25 punti. La Fiorentina, invece, mette fine alla sua striscia negativa di tre sconfitte esterne e ottiene la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Juve, portandosi a 33 punti in classifica con una partita da recuperare.



Risultato finale che punisce oltremodo un Chievo volenteroso soprattutto nella prima frazione e premia una Fiorentina sottotono, ma estremamente cinica. Apre le marcature Tello al 18' sfruttando un errore in disimpegno di Dainelli. I padroni di casa ci provano spesso, ma in modo poco preciso, e al 52' arriva invece il raddoppio viola con il calcio di rigore trasformato da Babacar. Nei minuti di recupero c'è spazio anche per la prima meritatissima gioia in Serie A di Federico Chiesa.



PAGELLE E TABELLINO



CHIEVO-FIORENTINA 0-3



MARCATORI: 18' Tello (F); 52' Babacar rig. (F), 90'+4 Chiesa (F).

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Cacciatore 5,5, Cesar 5, Dainelli 4,5, Gobbi 5,5 (82' Izco sv); Bastien 5,5 (73' Hetemaj 6), Birsa 6, Castro 6,5; De Guzman 6; Meggiorini 5,5, Pellissier 6 (53' Inglese 5,5). A disp.: Bressan, Seculin, Gamberini, Sardo, Depaoli, Kiyine, Vignato. All.: Maran 5,5.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 7; Astori 5,5, Rodriguez 6 (81' Tomovic sv), Badelj 6; Bernardeschi 5,5 (65' Cristoforo 6), Borja Valero 6, Carlos Sanchez 6,5, Tello 6 (46' Olivera 6); Vecino 6,5, Babacar 6; Chiesa 7. A disp.: Satalino, Sportiello, De Maio, Diks, Salcedo, Ilicic, Milic, Toledo, Hagi. All.: Sousa 6,5.

ARBITRO: Fabio Maresca 6.

NOTE: Ammoniti: Bernardeschi, Carlos Sanchez (F), Birsa, Cesar, Meggiorini (C).



Angoli: 2-8. Rec.: pt 0', st 5'.