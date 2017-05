Serie A: Milan già in vacanza, il Cagliari vince al 93'

Nella 38a giornata di Serie A, allo stadio Sant'Elia, il Cagliari batte 2-1 il Milan. In gol per i sardi Joao Pedro al 17’ e Pisacane al 93’ mentre per i rossoneri Lapadula su rigore al 72’. Questa vittoria porta i sardi momentaneamente, in attesa delle altre gare, all'11esimo posto con 47 punti. Per il Milan, invece, una sconfitta indolore: i rossoneri chiudono in sesta posizione la loro stagione a quota 63.

Nell'ultima gara disputata al Sant'Elia il Cagliari si rende fin da subito più pericoloso e va vicino alla rete con Ionita nei primi minuti, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Il vantaggio arriva al 17' con Joao Pedro, bravo a sfruttare un ottimo passaggio filtrante di Borriello e a freddare da pochi passi Donnarumma.

Nel secondo tempo i rossoneri reagiscono e in pochi minuti ottengono due rigori, per due falli ingenui dei sardi fischiati correttamente dall'arbitro Abisso. Sul primo penalty, calciato da Bacca, Crosta respinge ma il giovane portiere rossoblù all'esordio assoluto in Serie A non può far nulla sul secondo, battuto centralmente da Lapadula.

Nel finale il Milan perde Paletta per una doppia ammonizione. I sardi approfittano della superiorità numerica al 94' quando Donnaruma, su un calcio di punizione di Joao Pedro, respinge il pallone in area e Pisacane arriva più veloce di tutti siglando la rete che vale i tre punti.