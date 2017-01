Serie A: Milan-Cagliari, le pagelle

Le pagelle di Milan-Cagliari, terminata 1-0



MILAN



Donnarumma 6 Attento su Barella in apertura, un po' in apprensione su un'uscita nel finale di primo tempo

Romagnoli 6 Attento e puntuale nelle chiusure, un po' lento in fase di impostazione

Paletta 6.5 Il migliore in fase difensiva: provvidenziale su alcuni contropiedi dei sardi, in fase di impostazione cerca di dare la scossa ai compagni

Abate 6 Partecipa al forcing iniziale dei rossoneri prima di essere sostituito per un infortunio dopo il contrasto con Bruno Alves

De Sciglio 6 Spostato sulla destra dopo l'uscita di Abate, non spinge come il compagno di reparto ma è attento sui contropiedi ospiti. Sul suo cross nasce l'1-0 rossonero

Bertolacci 5.5 Viene beccato dai tifosi di San Siro per qualche scelta sbagliata nella mezz'ora finale

Bonaventura 5 Sarà la preparazione o saranno le vacanze, come a inizio stagione è uno dei peggiori del Milan e Montella lo sostituisce: poca brillantezza, non riesce mai a saltare l'uomo. I tifosi rossoneri sperano che col passare delle partite le sue prestazioni migliorino come nel girone di andata

Suso 6 La gabbia di Rastelli funziona solo in parte, visto che dai suoi piedi nascono le principali chance del Milan

Antonelli 5.5 Corre molto ma sbaglia altrettanto nei suggerimenti per i compagni

Locatelli 6.5 Partita con grande personalità: gestisce una marea di palloni e nonostante la poca mobilità dei compagni di reparto non perde la lucidità

Pasalic 5.5 L'eroe di Doha non mantiene le aspettative: poca incisività e poco dinamismo, viene sostituito nel finale

Bacca 7 Si muove bene per tutta la partita, poi all'88' torna al gol con una marcatura fondamentale per la partita e la stagione rossonera. Nel recupero è abile a presentarsi a tu per tu con Rafael, poi steso da Bruno Alves.

Lapadula 7 Entra con una fame incredibile e procura l'assist per la rete di Bacca

Niang 5.5 Parte bene con un paio di ottime accelerazioni, poi torna la versione delle ultime uscite con tanti errori

All. Montella 6 Contro una squadra molto chiusa, il suo Milan parte molto bene ma non costruisce nitide occasioni. E' lucido nel togliere un Bonaventura sottotono e nell'affidarsi al 4-2-4 per cercare di vincere la partita.



CAGLIARI



Rafael 6 Attento sui tentativi rossoneri, mai chiamato a miracoli

Bruno Alves 5 Agevolato dalla scelta di Rastelli di difendere basso contro attaccanti più veloci di lui, si fa espellere nel finale quando sbaglia nella marcatura di Bacca

Pisacane 6.5 Limita al meglio Niang nonostante una differente stazza fisica

Ceppitelli 5.5 Nella mischia finale non legge bene la traiettoria del pallone perdendosi la marcatura di Lapadula e Bacca.

Capuano 6 Marca abbastanza bene Suso, aiutato nel suo compito dai raddoppi sistematici

Dessena 6 Fa pressing efficace sui mediani rossoneri, ha spazio per colpire ma spreca le opportunità

Di Gennaro 7 Fa girare il centrocampo di Rastelli nonostante la maggior mobilità di Pasalic che spesso lo va a coprire: pochi i palloni persi

Joao Pedro 5.5 Col Milan un po' stanco non riesce a incidere nei venti minuti finali.

Isla 5.5 Ha tanto spazio, complice la serata negativa di Antonelli, Bonaventura e Niang, ma non riesce a sfruttarlo. Segna l'1-0 ma la rete viene annullata per il suo offside

Barella 6.5 Sfiora il gol nel primo tempo e aiuta Rastelli a tenere la squadra molto compatta con l'attacco non disunito dal centrocampo

Farias 5.5 Manca di cinismo negli ultimi metri sui contropiedi molto interessanti avuti dai sardi

Borriello 6 Prezioso nel lavoro per la squadra, impreciso nella finalizzazione di un contropiede molto interessante

Sau 6.5 Svaria su tutto il fronte d'attacco, mettendo in apprensione la retroguardia rossonera

Giannetti s.v. Entra nel recupero senza avere palloni giocabili per pareggiare



Prepara molto bene la partita, limitando Suso e togliendo profondità a Niang e Bacca. E' sfortunato per l'epilogo, probabilmente con un maggior coraggio poteva ottenere i tre punti