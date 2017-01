Serie A: Milan-Cagliari 1-0, gol highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA

Il Milan tiene il passo delle altre candidate all'Europa: i rossoneri battono a fatica il Cagliari nel posticipo delle ore 18 della 19a giornata di Serie A. A San Siro finisce 1-0: decisiva la rete di Bacca all'88'. Il Milan parte forte: al 3' doppia occasione con Romagnoli e Bacca che non trovano la via del gol. Al 16' ci prova anche Niang da fuori area, palla sopra la traversa. Il Cagliari dopo la sofferenza iniziale si fa pericoloso al 25' con un tiro di Barella respinto da Donnarumma. Montella è costretto al primo cambio per l'infortunio di Abate: nel finale un po' di sofferenza per i rossoneri che non portano piu' pericoli alla porta difesa da Rafael.





Nella ripresa il copione è uguale: la squadra di Montella parte forte ma non riesce a sbloccare il match. La squadra dicresce col passare dei minuti: al 68' Isla segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale entra Lapadula ed è decisivo all'88' nel risolvere una mischia procurando l'assist per la rete decisiva di. Espulso nel recupero, finisce 1-0: ilrimane attaccato al treno "europeo", per i sardi terzo ko nelle ultime quattro partite.