Serie A: Mertens lancia il Napoli, Cagliari ko

Nel primo anticipo di giornata il Napoli vince e convince per 3-1 contro il Cagliari grazie a un super Mertens. Padroni di casa che trovano la seconda vittoria consecutiva e allungano a nove la striscia di risultati utili, confermandosi anche il miglior attacco del campionato. In classifica i partenopei si portano momentaneamente al secondo posto davanti alla Roma grazie ai loro 77 punti. Per gli ospiti, invece, arriva l'ennesima sconfitta lontana dal Sant'Elia dopo il successo interno di settimana scorsa contro il Pescara. Rossoblu che rimangono quindi fermi al dodicesimo posto a quota 41 punti.

Al San Paolo va in scena un autentico spettacolo da parte degli uomini di Sarri. Partita dominata in lungo e in largo con il Cagliari annichilito nella propria metà campo. Primo tempo che si conclude solamente 1-0 grazie al gol di Mertens al 3' e per via di tante occasioni non capitalizzate. Nel secondo tempo gli azzurri chiudono la pratica: al 50' è ancora il belga ad andare a segno con un bel destro da fuori area. Il tris, invece, porta la firma di Lorenzo Insigne con il classico destro a giro su delizioso invito ancora di Mertens. Allo scadere arriva poi il gol della bandiera dei sardi con Farias, bravo a saltare Albiol e battere Reina con il destro per il 3-1 finale.