Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Fiorentina-Cagliari 1-0, giocata oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 28a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.

TABELLINO

Fiorentina-Cagliari 1-0

MARCATORI: 90+2' Kalinic (F).

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Rodriguez 6, Astori 6, Tomovic 5,5 (66' Carlos Sanchez sv); Vecino 6, Bernardeschi 5,5 (79' Badelj sv), Tello 6,5, Borja Valero 6; Saponara 5,5 (66' Ilicic 5,5), Kalinic 6,5; Chiesa 6.

A disp. , Satalino, Sportiello, De Maio, Olivera, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Milic, Babacar.

All. Paulo Sousa 6.

CAGLIARI (4-4-1-1): Rafael 6,5; Bruno Alves 6, Pisacane 6, Murru 5,5 (47' Miangue 5,5) , Isla 6; Dessena 5,5, Joao Pedro 6 (73' Sau 6) , Barella 6, Ionita 6 (85' Padoin sv) ; Tachtsidis 5,5; Borriello 6.

A disp. , Colombo, Gabriel, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Faragò, Farias.

All. Massimo Rastelli 6.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 55' Tomovic (F); 61' Astori (F); 77' Miangue (C).

ESPULSI: nessuno.



: 8-0.: pt 2, st 4