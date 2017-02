Serie A, Crotone-Cagliari 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Crotone-Cagliari 1-2, giocata oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scida.

Allo Scida il Cagliari supera in rimonta il Crotone: finisce 1-2. Al 10' Stoian illude i suoi con un diagonale mancino, ma venti minuti dopo arriva il pareggio di Joao Pedro. Nella ripresa entra Borriello e trova subito il gol che decide la gara: finisce 1-2 in favore dei sardi. Crotone che rimane fermo a quota 13, in penultima posizione. Cagliari che sale a quota 31 in dodicesima posizione, superando Sassuolo e Udinese.



Solo il Crotone in campo nei primi 45' di gioco. I pitagorici macinano gioco e trovano il gol del meritato vantaggio al 10' con Stoian: il romeno riceve palla da Trotta, entra in area e fulmina Gabriel con un diagonale mancino. Alla mezz'ora però, al primo tiro verso lo specchio, la squadra di Rastelli trova il pari con Joao Pedro, che deposita in rete un pallone vagante nell'area dei calabresi. Il primo tempo si chiude sull’1-1.



Nella ripresa, la gara cambia: Rastelli toglie Padoin per Borriello e inserisce Di Gennaro al posto di Dessena, e il Cagliari comincia a macinare gioco. Al 69' l’ex Atalanta manda al bar Claiton con una finta e supera Cordaz con un mancino preciso: è 2-1 per i sardi. Nel finale, l'assalto pitagorico non produce frutti: arriva la quinta sconfitta consecutiva per la squadra di Nicola, la diciannovesima in stagione (un record nei top-5 campionati).



TABELLINO

Crotone-Cagliari 1-2

MARCATORI: 11' Stoian (C), 34' Joao Pedro (C), 70' Borriello (C).

CROTONE (4-4-2): Cordaz 6; Dos Santos 5, Ceccherini 6, Rosi 6, Martella 6; Crisetig 6, Barberis 6, Falcinelli 5,5, Stoian 6,5 (85' Rohden sv); Acosty 6,5 (61' Nalini 6), Trotta 6,5 (68' Simy 6).

A disp. , Festa, Viscovo, Mesbah, Dussenne, Sampirisi, Suljic, Kotnik, Capezzi.

All. Davide Nicola 6.

CAGLIARI (4-4-1-1): Gabriel 5,5; Bruno Alves 6, Pisacane 6,5, Murru 5,5, Isla 6; Dessena 5,5 (67' Di Gennaro 6) , Joao Pedro 6,5, Barella 6,5, Padoin 6 (55' Borriello 7) ; Ionita 5,5; Sau 5,5 (76' Capuano 6) .

A disp. Rafael, Crosta, Miangue, Salamon, Deiola, Ibarbo.

All. Massimo Rastelli 6.

ARBITRO: Daniele Orsato 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 52' Rosi (C); 60' Acosty (C); 61' Barella (C); 89' Barberis (C).

ESPULSI: nessuno.



PAGELLE

Arbitro: ORSATO 6