Serie A, Cagliari-Torino 2-3: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Torino 2-3, giocata oggi domenica 9 aprile alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.

Nella 31esima giornata di campionato, allo stadio Sant'Elia il Cagliari perde per 3 a 2 contro il Torino. A segno per il Cagliari Borriello su rigore al 18' e Han Kwang-Song al 94’ ; per i granata le reti portano la firme di Ljajic al 33’, Belotti al 38’ e Acquah al 53'. Una vittoria che non smuove più di tanto la classifica per i granata che rimangono al decimo posto con 44 punti, i sardi invece rimangono fermi a 35 punti. Nel week end di Pasqua le partite saranno anticipate di sabato e vedranno il Torino impegnato a Palermo mentre il Cagliari giocherà nuovamente in casa contro il Chievo di Maran.





Tabellino



Cagliari-Torino 2-3 Nel primo tempo è il Cagliari a portarsi in vantaggio con Borriello su rigore successivamente gli ospiti ribaltanto il risultato in 6' minuti prima pareggiano con Ljajic con un bel tiro da fuori e successivamente con Bellotti di testa. Nel secondo tempo la situazione non cambia il Torino fa la partita e colpisce ancora, stavolta con Acquah con un preciso sinistro da fuori, nel finale gioia persornale per il nord coreano Han Swang-Son.

MARCATORI: 18' Borriello (Rig.) (C), 32' Ljajic (T), 38' Belotti (T), 53' Acquah (T), 90+4' Han (C).

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael 6; Oliveira 5, Pisacane 5,5, Murru 5,5, Isla 5; Joao Pedro 6, Padoin 5 (56' Farias 6,5), Ionita 6; Tachtsidis 6, Borriello 6,5 (35' Faragò 6,5); Sau 5 (80' Han 7).

A disposizione: Crosta, Gabriel, Miangue, Ceppitelli, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Deiola.

Allenatore: Massimo Rastelli 5,5.

TORINO (4-2-3-1): Hart 6,5; Molinaro 6 (46' Barreca 6,5) , Carlao 7 (65' Ajeti 6) , Zappacosta 7, Moretti 6; Acquah 5, Baselli 6; Belotti 7, Ljajic 7, Iago Falque 7; Iturbe 6 (21' Boyé 6,5) .

A disposizione: Padelli, Cucchietti, De Silvestri, Benassi, Gustafson, Valdifiori, Lukic, Maxi Lopez.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6,5.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 16' Carlao (T); 24' Acquah (T); 31' Pisacane (C); 43' Ljajic (T); 68' Joao Pedro (C); 89' Iago Falque (T); 90' Acquah (T).

ESPULSI: 90' Acquah (T).

ANGOLI: 5-1.

REC.: pt 3, st 0