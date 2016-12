Serie A: Cagliari-Sassuolo 4-3, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Partita incredibile al Sant'Elia dove il Cagliari batte 4-3 il Sassuolo nella 18esima giornata di serie A e fa un bel regalo di Natale al suo pubblico. I sardi, reduci da due sconfitte, vanno avanti 1-0, poi si trovano sotto 3-1 in avvio di ripresa ma a quel punto, con l'uomo in più per l'espulsione di Mazzitelli, ribaltano nel giro di 13 minuti con Borriello e la doppietta di Sau. I rossoblù salgono a 23 punti mentre gli emiliani, al terzo stop di fila, restano a 17.



Al Sant'Elia è il Cagliari a partire col piede giusto e a trovare il vantaggio al 14' con Sau che sugli sviluppi di un calcio d'angolo raccoglie la torre di Salamon e buca Consigli. La reazione del Sassuolo arriva a cavallo della mezz'ora e la squadra di Di Francesco ribalta il risultato: al 29' Mazzitelli pesca in area il giovanissimo Adjapong che realizza da posizione molto angolata mentre al 32' è lo stesso Mazzitelli a segnare il 2-1 con un destro a giro dal limite. La gioia del regista ex Brescia dura poco perchè al 34' viene espulso per l'entrataccia ai danni di Di Gennaro.



La ripresa si apre con il 3-1 del Sassuolo. Lo firma Acerbi su rigore concesso per fallo di Pisacane su Ragusa al 58'. Sembra fatta per i neroverdi ma la squadra di Di Francesco stacca la spina e il Cagliari ne approfitta per tornare in corsa. Al 63' Farias serve in area Borriello che realizza col destro in diagonale per il 2-3, poi a cavallo della mezz'ora i sardi vanno a segno due volte, sempre con lo scatenato Farias al 73' e al 76', per portarsi avanti 4-3. Nel finale Consigli evita un passivo peggiore per gli ospiti.





