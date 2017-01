Serie A, Cagliari-Genoa 4-1: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Cagliari-Genoa terminata 4-1.

Alla fine arrivano i tre punti al Sant'Elia con il risultato netto di 4 a 1 in favore dei padroni di casa nella 20.a giornata di Serie A. Sorride così il Cagliari di Rastelli che sale a 26 punti, scavalcando proprio il Genoa, fermo a 23 punti. Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Juric che inizia a sentire un rilevante campanellino d'allarme.



Eppure è il Genoa a partire forte con il solito Simeone che reallizza di testa dopo una combinazione tra Cataldi ed Edenilson. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione però, prima Borriello e poi Joao Pedro, con un gol fortuito completano la rimonta, permettendo a Rastelli di andare al riposo sul 2 a 1. Nel secondo tempo non arriva la risposta della squadra ospite, anzi Juric sbaglia tutto togliendo Cofie e inserendo Ninkovic.

Il grifone inizia a subire costantemente l'avanzata della squadra di casa e incassa prima il gol di, poi quello diche trasforma il rigore del 4 a 1. Nel finale da segnalare l'espulsione diper doppia ammonizione.: 28' Simeone (G), 39' Borriello (C), 41' Joao Pedro (C), 59' Borriello (C), 64' Farias (C).(4-3-2-1): Rafael 6; Ceppitelli 6, Capuano 5, Murru 6; Isla 6,5, Dessena 5,5, Joao Pedro 6,5 (81' Salamon sv), Barella 6 (83' Munari sv), Tachtsidis 5,5; Farias 6 (76' Sau 5,5), Borriello 7.A disp. , Colombo, Gabriel, Pisacane, Bittante, Giannetti.All. Massimo Rastelli 6,5.(3-4-2-1): Lamanna 4,5; Edenilson 5,5, Izzo 5, Burdisso 5, Munoz 4,5; Cofie 5,5 (57' Ninkovic 5) , Rigoni 5,5, Laxalt 4,5 (75' Lazovic 5) , Cataldi 5,5; Simeone 6, Ocampos 4,5 (66' Pinilla 5,5) .A disp. , Zima, Rubinho, Gentiletti, Orban, Ntcham, Beghetto , Taarabt, Morosini , Pandev.All. Ivan Juric 4,5.: Michael Fabbri 6: nessuna: 32' Cataldi (G); 49' Capuano (C); 52' Joao Pedro (C); 65' Farias (C); 77' Rigoni (G); 79' Capuano (C).: nessuno.: 0-0.: pt 0, st 0