Serie A, Cagliari-Empoli 3-2: pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Empoli 3-2, giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 36a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Sant'Elia.



Nella 36a giornata di Serie A allo stadio Sant'Elia, il Cagliari batte l'Empoli per 3 a 2, sardi in gol tutti nel primo tempo, apre le marcature Sau al 7° e successivamente Farias al 17° e al 45°; toscani accorciano nel secondo tempo con Zajc al 79° e Maccarone al 85°. Il Cagliari riapre, incredibilmente, i giochi per la salvezza, il Crotone con la vittoria odierna si avvicina all'Empoli, distante oramai un solo punto. Partita molto piacevole e giocata a viso aperto dalle due squadre, gara che avrebbe dovuto avere un Empoli, fino da subito battagliero per allontanare ulteriormente il Crotone in classifica, tuttavia sono i sardi ad imporsi nel primo tempo, il Cagliari domina al Sant'Elia grazie al gol di Sau, freddo nel concludere a rete su un preciso lancio di Isla, e alla doppietta di Farias, bravo a sfruttare un rimpallo in area di rigore e a realizzare di destro il suo primo gol; abile, sul secondo gol personale, a seminare i difensori toscani e ad infilare nell'angolino destro Skorupski.



Primi 45 minuti di gioco da dimenticare per gli ospiti che sembrano totalmente fuori dal match. Nel secondo tempo l'Empoli ha subito l'occasione di accorciare con un rigore fischiato ai toscani per un fallo di mani di Murru ma Pucciarelli si fa neutralizzare da Rafael. Al 76° Martusciello lancia nella mischia il giovane Zajc, che spacca la partita, realizzando il gol del 3 a 1 con un preciso tiro sotto l'incrocio e fornendo un assist al bacio a Maccarone che a due passi non può altro che insaccare, segnando il secondo gol empolese.



Cagliari che con questa vittoria raggiunge in classifica l'Udinese all'11°posto a 44 punti, mentre l'Empoli rimane ancorato a 32 lunghezze; toscani ora dovranno stare ancora più attenti per non rovinare il buon lavoro fatto fino ad ora, alla fine del campionato mancano ormai due giornate, le due partite dovranno essere affrontate con il coltello tra i denti se non si vuole rischiare di retrocedere. Dalla prossima gara in campionato non si potrà più sbagliare, domenica prossima allo stadio Castellani l'Empoli se la vedrà con l'Atalanta di Gasperini, sardi invece che giocheranno a Reggio Emilia contro il Sassuolo.



TABELLINO

Cagliari-Empoli 3-2



MARCATORI: 7' Sau (C), 17' Farias (C), 45' Farias (C), 79' Zajc (E), 85' Maccarone (E).

CAGLIARI (4-2-3-1): Rafael 7; Bruno Alves 6,5, Pisacane 6, Murru 6, Isla 6,5; Joao Pedro 6,5 (67' Ionita 6 ), Barella 7 (75' Padoin 6 ); Tachtsidis 6,5, Farias 7,5, Borriello 6; Sau 7 (85' Han 6,5).

A disposizione: Crosta, Bizzi, Miangue, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Faragò, Deiola.

Allenatore: Massimo Rastelli 7.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski 6; Laurini 6, Bellusci 5,5, Costa 5, Pasqual 5,5; Mauri 5,5 (61' Maccarone 6,5) , Diousse 5, El Kaddouri 5 (51' Krunic 6) ; Croce 5,5; Pucciarelli 5, Thiam 5 (76' Zajc 7) .

A disposizione: Pelagotti, Zambelli, Dimarco, Veseli, Barba, Cosic, Buglio, Tello, Jakupovic.

Allenatore: Giovanni Martusciello 6.

ARBITRO: Maurizio Mariani 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 40' Pisacane (C); 45' Bellusci (E); 48' El Kaddouri (E); 68' Bruno Alves (C).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 1-1.



RECUPERO: pt 1, st 4