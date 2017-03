Guerriglia a Sassari: scontri tra ultrà di Cagliari e Torres

Un brutto episodio di cronaca ha scosso questo pomeriggio il mondo del calcio. Una rissa tra tifosi, scoppiata presso la stazione ferroviaria di Sassari, si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. Intorno alle 13, tra Porta Sant'Antonio e corso Vico, si sono affrontati circa 300 ultrà (200 del Cagliari e un centinaio della Torres) scatenando attimi di paura e tensione nella zona.

Oltre a contatti fisici, sono stati lanciati diversi petardi e bombe carta. La polizia è immediatamente intervenuta ma ha faticato non poco a tenere a bada i facinorosi, trovati in possesso anche di spranghe e bastoni. Attualmente sono 6 i feriti accertati, tutti trasportati in ospedale. Non è stato confermato l'accoltellamento di una persona. I sostenitori del Cagliari erano in viaggio verso Sorso, cittadina in provincia di Sassari, per seguire l'amichevole vinta 9-1 dagli uomini di Rastelli contro la squadra locale.