Faragò a Cagliari sognando Nainggolan

Paolo Faragò e il Cagliari sono stati molto vicini la scorsa estate e ora questo matrimonio si è consumato. Il centrocampista calabrese classe 1993, uno dei giocatori più promettente del campionato di serie B, ha lasciato il Novara - 4 anni e mezzo con 12 reti nelle ultime due stagioni - per trasferirsi in Sardegna. "Essere qui è una grande emozione. La trattativa è stata breve, segno che la società punta forte su di me", ha detto il ragazzo.



Faragò, che arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto e con un contratto fino al 2020, domenica avrà subito un test importante contro la Roma del suo idolo Radja Nainggolan, uno che è esploso proprio con la maglia rossoblù: "Voglio mettermi in gioco. Non so come sarà la massima serie, ma chissà, ho visto giocare così tante volte la Roma in tv che magari li conosco meglio rispetto ad altri avversari in B! Nella Roma poi gioca Nainggolan, che considero il mio modello".





Durante la presentazione l'exha parlato anche del suo: "Ho soprattutto fatto la mezzala in questi anni, ma anche l'esterno in un 3-5-2. Nel calcio conta essere più completi possibili. A Novara sono cresciuto, ma sono sicuro che anche qui troverò una nuova vera famiglia".