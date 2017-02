La scorsa estate sembrava solo una provocazione, ora lo è certamente meno. Tutti ricordano la sfida di Christian Vieri al compagno di vacanze a Formentera Marco Borriello, fresco di firma col Cagliari: "Facciamo una scommessa? Se farai più di 15 gol, la prossima estate ti pago io le vacanze". L'ex giocatore di Roma, Juventus e Milan ha raccolto la sfida, ha iniziato la sua avventura coi sardi con 4 gol alla Spal in Coppa Italia e domenica scorsa ha segnato la rete decisiva contro il Bologna su punizione.

E' stato il suo decimo centro in campionato e puntualmente sono arrivati i complimenti di Vieri su Instagram: "Eccolo il bomber, siamo a 10. Mancano 5". La replica di Borriello è arrivata immediatamente con una doverosa precisazione: "Grazie bomber!!! Veramente sono 14 quelli ufficiali, quindi ne manca 1... 10 in campionato, 4 in coppa italia... se la matematica non è un'opinione". Quindi manca soltanto una rete a Borriello e poi potrà godersi una bella vacanza a spese dell'amico Bobo.

A sorpresa è arrivato un rilancio su questa scommessa, proposto da Andrea D'Amico, l'agente di Borriello: "A 20 la pago io. Ciao Bobo!". Chissà se Vieri alzerà la posta e se soprattutto Borriello accetterà visto che già sta disputando una stagione ben oltre le aspettative.