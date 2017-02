Serie A, Genoa-Bologna 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Genoa-Bologna 1-1, giocata oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ferraris.

Nella 26esima giornata di Serie A finisce in parità per 1-1 tra Genoa e Bologna. Primo tempo avaro di emozioni e caratterizzato dal grande equilibrio in campo. Pinilla tra le fila genoane e Viviani tra i rossoblu’ ospiti sono i più pericolosi ma i loro tiri non impensieriscono Mirante e Lamanna. La ripresa è decisamente più movimentata . Simeone ha subito la palla del vantaggio al 47’ ma non sfrutta l’ottima verticalizzazione di Pinilla. Decisivo l’intervento di Mirante in uscita.



Al 57’sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Viviani direttamente da calcio di punizione. Il gol galvanizza il Bologna che al 68’ ha la palla del 2-0 ma Dzemaili prima e Masina poi non sfruttano l’occasione. Nel finale Mandorlini tenta il tutto per tutto, anche alla luce dell’espulsione di Torosidis al 75’, sfruttando tutti i cambi ed è proprio Ntcham, entrato al 92’, a trovare al 94’ il gol del definitivo 1-1. Grazie al punto odierno il Genoa sale a 26 punti e il Bologna raggiunge quota 28.

TABELLINO

Genoa-Bologna 1-1

MARCATORI: 57' Viviani (B), 90+4' Ntcham (G).

GENOA (3-4-2-1): Lamanna 6; Izzo 6, Burdisso 6,5, Munoz 6 (89' Morosini sv); Hiljemark 5,5 (90' Ntcham 7,5), Lazovic 6,5, Rigoni 5 (76' Taarabt 6), Laxalt 6; Cataldi 5,5, Simeone 5; Pinilla 6.

A disp. , Zima, Rubinho, Biraschi, Brivio, Cofie, Beghetto, Palladino, Pandev.

All. Andrea Mandorlini 6,5.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante 7; Oikonomou 6, Krafth 6 (52' Mbaye 6) , Masina 6,5, Torosidis 5; Viviani 7, Taider 6, Verdi 5,5 (77' Helander sv) ; Krejci 5 (83' Rizzo sv) , Dzemaili 5,5, Petkovic 5.

A disp. Da Costa, Sarr, Brignani, Pulgar, Di Francesco, Nagy, Donsah, Destro, Sadiq.

All. Roberto Donadoni 6.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 45' Oikonomou (B); 56' Cataldi (G).

ESPULSI: 75' Torosidis (B).



: 5-2.: pt 1, st 5

LE PAGELLE

Arbitro: ROCCHI 6