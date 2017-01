Serie A: Crotone-Bologna 0-1, le pagelle

Di seguito le pagelle di Crotone-Bologna, terminata 0-1. Allo Scida decide una rete di Dzemaili al 51'.



CROTONE



Cordaz 6 Partita in cui viene impegnato poco rispetto al solito, nulla può sul destro di Dzemaili.

Rosi 6 Partita senza infamia nè lode sull'out di destra.

Martella 6 Nel primo tempo spinge bene in coppia con Palladino per poi calare con il passare dei minuti.

Ceccherini 6 Lavora bene in coppia con il compagno di reparto in marcatura su Destro.

Ferrari 6 Il Destro degli ultimi tempi non è un cliente così ostico e riesce a contenerlo bene.

Gnahoré 6 Mezzora di gioco migliore dei suoi compagni di reparto.

Capezzi 5.5 Buona intensità in mezzo al campo, ma risulta spesso impreciso.

Crisetig 5.5 Partita altalenante in cui alterna buone giocate ad alcuni errori.

Rohden 5 Si vede poco eppure ha sui piedi la palla del pari, ma la spara addosso a Mirante.

Nalini 5.5 Non entra granchè in partita.

Falcinelli 6 Si sbatte e ci prova con qualche soluzione personale senza essere incisivo.

Trotta 5.5 Nel primo tempo non fa male, ma spreca una buonissima palla gol calciando debolmente. Nel secondo tempo sparisce.

Palladino 6.5 Il più attivo dei suoi. Prova sempre ad inventare qualcosa senza trovare il supporto dei compagni.

Simy s.v. Gettato nella mischia per la sua fisicità, combina poco nulla.

All. Nicola 5.5 Nel primo tempo il Crotone gioca una buona partita, ma ha il vizio di non concretizzare e alla fine paga dazio e la classifica è sempre più deficitaria.



BOLOGNA

Mirante 6.5 Sempre attento e preciso quando viene chiamato in causa. Bravo a respingere coi piedi la conclusione di Rohden.

Masina 6 Presidia bene la sua fascia di competenza.

Gastaldello 6 Partita attenta prima di dover abbandonare il campo per infortunio.

Maietta 6 Gestisce bene la situazione con la sua esperienza.

Krafth 6 Entra al posto di Torosidis e se la cava meglio con Palladino.

Oikonomou 6 Sostituisce bene Gastaldello al centro della difesa.

Torosidis 5.5 Mezzora prima dell'infortunio dove appare in difficoltà con Palladino.

Nagy 6.5 Primo tempo in sofferenza, cresce alla distanza. Pregevole una sua azione personale a metà secondo tempo.

Dzemaili 7 Trova il jolly dalla distanza con un bel destro che regala tre punti importanti.

Pulgar s.v. Ultimi minuti per fare più legna.

Di Francesco 6 Qualche buona accelerazione sulla sinistra, anche se un po' impreciso nell'ultimo passaggio.

Viviani 6 Partita onesta in cabina di regia.

Krejci 5.5 Non si vede quasi mai, se non per un bel destro al volo disinnescato bene da Cordaz.

Destro 5.5 A secco da sei partite oramai, anche oggi non riesce a sbloccarsi.





Il Bologna fatica e non gioca una gran partita, ma ha comunque il merito di portare a casa la vittoria.