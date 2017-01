Serie A: Crotone-Bologna 0-1, gol highlights

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA

Il girone di ritorno di Serie A si apre con la vittoria del Bologna allo Scida grazie a un gol di Dzemaili al 51'. Per il Crotone arriva la terza sconfitta consecutiva, la prima in casa dopo una mini striscia di due risultati utili tra le mura amiche. Pitagorici che rimangono in fondo alla classifica, fermi a quota 9 punti. Per gli emiliani, invece, arriva la seconda vittoria stagionale in trasferta che li porta a 23 punti e li allontana dalla zona retrocessione.





Partita equilibrata quella trae decisa dal gran destro ad incrociare dial 51'. Risultato che punisce oltremodo i padroni di casa che nell'arco dei 90 minuti sono apparsi più propositivi e volitivi, ma non sono riusciti a trovare la via del goal per la terza partita consecutiva.cinico che si è preoccupato più a difendere che ad attaccare e ha trovato il jolly con il bel destro del centrocampista svizzero che porta in dote tre punti preziosissimi.