Serie A, Cagliari-Bologna: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Cagliari-Bologna, in programma domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15. Match valido per la 22a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dall'Ara.



CLICCA QUI PER SEGUIRE IN TEMPOREALE CAGLIARI-BOLOGNA