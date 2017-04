Serie A, Bologna-Roma 0-3: pagelle e highlights. Diretta

Bologna-Roma 0-3, giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dall'Ara.



Nella 31esima giornata di Serie A, al Dall’Ara la Roma supera il Bologna 3-0, portandosi così a 71 punti e mantenendosi a -6 dalla vetta. Decidono l’incontro le reti nel primo tempo di Fazio (25’) e Salah (41’) e nel secondo di Dzeko (75’). I rossoblù, che in casa non vincono contro la Roma da 13 anni, restano quindi fermi a 34 punti in classifica.



Dopo una fase iniziale dai ritmi bassi, i ragazzi di Spalletti, che mantengono il baricentro alto concedendo qualche buona manovra offensiva agli avversari, sbloccano la partita al 25’ con Fazio, che su corner padroneggia in area e gonfia la rete da pochi passi. Al 41’, da una bella azione tutta in verticale sull’asse Strootman-Dzeko-Salah, è invece l’egiziano a raddoppiare con una pallonetto in area per il suo undicesimo gol stagionale.



Nella ripresa l’ingresso di Di Francesco al posto dell’infortunato Verdi crea un po’ di scompiglio tra le retrovie giallorosse, ma al 75’ la partita si chiude. Salah inventa un pallone filtrante per Perotti lanciandolo in solitaria davanti al portiere: assist per Dzeko che a porta vuota non sbaglia. Nella vigilia di Pasqua, la Roma, che davanti ai propri tifosi ha vinto 14 volte su 15, ospiterà l'Atalanta, reduce dal pareggio casalingo col Sassuolo e che in trasferta ne vince in media una su due. Il Bologna se la vedrà invece al Barbera contro il Palermo, ormai già condannato e reduce dalla disfatta di San Siro col Milan.



Tabellino





MARCATORI: 25' Fazio (R), 41' Salah (R), 75' Dzeko (R).

BOLOGNA (4-3-3): Mirante 6; Krafth 5,5, Maietta 4,5 (81' Torosidis 6), Masina 5, Gastaldello 5; Pulgar 5, Verdi 6,5 (46' Di Francesco 6,5), Krejci 5,5; Nagy 5,5 (63' Petkovic 5), Dzemaili 5, Destro 5.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Oikonomou, Mbaye, Viviani, Taider, Donsah, Rizzo, Sadiq.

Allenatore: Roberto Donadoni 5.

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6,5; Rudiger 7, Juan Jesus 6,5, Fazio 8, Manolas 6 (78' Vermaelen sv) ; Nainggolan 6,5, Strootman 6,5; De Rossi 6, Dzeko 7,5 (86' Totti sv) , Salah 7,5; El Shaarawy 6 (65' Perotti 6,5) .

A disposizione: Lobont, Alisson, Bruno Peres, Mario Rui, Paredes, Grenier, Gerson.

Allenatore: Luciano Spalletti 7.

ARBITRO: Antonio Damato 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 38' Manolas (R); 69' Maietta (B); 69' Strootman (R); 76' Dzemaili (B); 85' Petkovic (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-5.

ANGOLI: 5-5.

REC.: pt 2, st 3