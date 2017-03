Serie A, Bologna-Lazio 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Bologna-Lazio 0-2, giocata oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Dall'Ara.



Il posticipo del Dall'Ara finisce con un netto 2-0 per la Lazio grazie alla doppietta di Immobile che certifica il periodo di crisi dei padroni di casa. Questa, infatti, è la quarta sconfitta consecutiva casalinga per il Bologna e sono ormai sette le partite senza vittoria per i felsinei usciti tra i fischi del proprio pubblico. Rossoblu fermi al sedicesimo posto con 28 punti. I biancocelesti, dal canto loro, confermano il loro ottimo momento di forma. Arriva, infatti, la terza vittoria esterna di fila e sono ormai cinque i risultati utili consecutivi. Gli uomini di Inzaghi mantengono il passo nella corsa all'Europa, salendo al quarto posto grazie ai loro 53 punti.



La Lazio batte meritatamente 2-0 il Bologna nell'ultima partita di questa 27a giornata. Match praticamente senza storia che i biancocelesti hanno comandato e vinto senza particolari affanni. Il vantaggio ospite arriva già al 9' quando Lulic pennella un cross che Immobile deve solo girare in rete di testa. I padroni di casa faticano a fare gioco mentre gli ospiti continuano a macinare gioco senza raccoglierne i frutti per via del poco cinismo sotto porta. Nella ripresa, invece, arriva il raddoppio forse nel miglior momento bolognese. Al 74' Milinkovic-Savic manda in porta Immobile con un assist al bacio e il cannoniere laziale è bravo a freddare Mirante con il destro.



TABELLINO

Bologna-Lazio 0-2

MARCATORI: 9' Immobile (L), 74' Immobile (L).

BOLOGNA (3-5-2): Mirante 7; Oikonomou 5, Krafth 5,5, Helander 6; Maietta 5,5, Masina 5,5 (77' Krejci sv), Viviani 6 (75' Pulgar sv), Verdi 5,5 (62' Destro 5,5), Nagy 5; Dzemaili 5,5, Petkovic 5.

A disp. Da Costa, Sarr, Mbaye, Taider, Di Francesco, Donsah, Rizzo, Sadiq.

All. Roberto Donadoni 5.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6,5; Hoedt 6,5, De Vrij 6,5, Basta 6, Radu 6; Felipe Anderson 6 (67' Keita 5,5) , Parolo 6, Lulic 6,5; Biglia 5,5 (54' Murgia 6) , Milinkovic-Savic 7 (81' Wallace sv) , Immobile 7,5.

A disp. , Adamonis, Vargic, Lukaku, Bastos, Crecco, Mohamed, Djordjevic, Luis Alberto, Lombardi.

All. Simone Inzaghi 7.

ARBITRO: Carmine Russo 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 64' Maietta (B); 73' Dzemaili (B); 73' Keita (L).

ESPULSI: nessuno.



: 1-0.: pt 0, st 5