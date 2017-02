Serie A, Palermo-Atalanta 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Palermo-Atalanta 1-3, giocata oggi, domenica 12 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbera.



Nella 24a giornata l'Atalanta passa al Barbera vincendo per 3-1. Nel primo tempo, gli ospiti si portano sul 2-0 grazie alle reti di Conti al 19', su assist di Spinazzola, e di Gomez al 26'. Nel finale del primo tempo, Chochev accorcia su assist di Bruno Henrique. Nella ripresa la squadra di Gasperini controlla il gioco e al 78' Cristante, appena entrato, trova la rete del 3-1 su suggerimento di Gomez.



L'Atalanta parte subito forte e impone il proprio gioco alla squadra avversaria passando in vantaggio al 19' grazie alla rete di Conti su cross di Spinazzola. Poco dopo, al 26' Gomez recupera il pallone sulla retroquarti, supera Gonzalez e batte Posavec per il 2-0. Nel finale di primo tempo, Chochev accorcia di testa su cross di Bruno Henrique.



Nella ripresa, la squadra di Lopez prova a recuperare il match e si spinge in avanti scoprendosi ai contropiedi bergamaschi. La retroguardia ospite regge agli attacchi e al 78' Cristante, appena entrato, trova la rete del 3-1 su assist di Gomez. L'Atalanta continua a sognare, mentre i rosanero sono a rischio retrocessione.



TABELLINO

PALERMO-ATALANTA 1-3

MARCATORI: 19' Conti (A), 26' Gomez (A), 42' Chochev (P); 78' Cristante (A).

PALERMO (4-3-3): Posavec 5,5; Goldaniga 5, Gonzalez 5, Pezzella 5,5, Rispoli 5,5; Bruno Henrique 6 (84' Balogh 6), Chochev 6,5 (74' Gazzi 5,5), Embalo 5; Jajalo 5,5, Nestorovski 6, Trajkovski 5,5 (55' Diamanti 5,5). A disp.: Breza, Marson, Aleesami, Andelkovic, Cionek, Morganella, Sunjic, Vitiello, Sallai. All.: Lopez 5.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Caldara 6,5, Conti 6,5, Kessie 6 (85' Grassi sv); Masiello 6, Toloi 6,5, Freuler 5,5, Gomez 7; Kurtic 6,5 (71' Cristante 6,5); Spinazzola 6,5, Petagna 6,5. A disp.: Gollini, Rossi, Bastoni, Hateboer, Raimondi, Zukanovic, D'alessandro, Mounier, Paloschi, Pesic. All.: Gasperini 6,5.

ARBITRO: Daniele Orsato 6.

NOTE: Ammoniti: Freuler (A), Goldaniga, Gonzalez, Rispoli (P).

Angoli: 5-3. Rec.: pt 0', st 3'.





PALERMO VOTO VOTO ATALANTA POSAVEC 5,5 6 BERISHA RISPOLI 5,5 6,5 TOLOI GOLDANIGA 5 6,5 CALDARA GONZALEZ 5 6 MASIELLO PEZZELLA 5,5 6,5 CONTI B.HENRIQUE 6 6 KESSIE JAJALO 5,5 5,5 FREULER CHOCHEV 6,5 6,5 SPINAZZOLA EMBALO 5 6,5 KURTIC NESTOROVSKI 6 7 GOMEZ TRAJKOVSKI 5,5 6,5 PETAGNA Sostituzioni Sostituzioni GAZZI 5,5 6,5 CRISTANTE DIAMANTI 5,5 s.v. GRASSI BALOGH 6 All. Lopez 5 6,5 All. Gasperini

LE PAGELLE COMMENTATE DI PALERMO-ATALANTA