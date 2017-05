Serie A, Milan: scelto Kessie per il futuro

Dopo il pareggio raggiunto contro l'Atalanta, Vincenzo Montella è stato molto chiaro: l'Aeroplanino sarà l'allenatore del Milan anche nella prossima stagione. La sfida di Bergamo contro la 'Dea', oltre che per difendere il sesto posto in classifica dall'assalto della Fiorentina, è servita per osservare da vicino quel Franck Kessie che tanto piace alla nuova dirigenza del 'Diavolo'. L'ivoriano, uno degli assoluti protagonisti della straordinaria stagione dell'Atalanta, è finito nel mirino di diverse big europee a cominciare dalla Roma che, nei mesi scorsi, era arrivata a formulare un'offerta da 28 milioni di euro alla società nerazzurra. Ora, secondo quanto trapela dagli ultimi rumors di mercato, anche il Milan avrebbe alzato la posta, pareggiando la proposta giallorossa ed arrivando ad offrire circa 2 milioni di euro al giocatore classe 1996. Le piste alternative, anche se meno appetibili, sarebbero quelle che portano a Ricardo Rodriguez e Luiz Gustavo, entrambi del Wolfsburg.





Nel frattempo, però,sono impegnati anche sul fronte rinnovi con quello dello spagnoloche tiene i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. Il contratto del numero 8, in scadenza nel 2019, resta una priorità del nuovo corso milanista. Secondo indiscrezioni che provengono dalla, al momento, la situazione sarebbe in fase di stallo, con ilpronto ad inserirsi nella trattativa qualora le parti non riuscissero a trovare un accordo. Nel corso di questa stagione, l'ex Liverpool è sempre stato uno dei punti fermi nell'undici titolare di. Nelle sue 33 apparizioni in campionato, lo spagnolo ha segnato 7 gol servendo anche 9 assist.